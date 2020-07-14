Чем хуже будут отношения Украины и Грузии, «тем лучше для Саакашвили»

Влада Некрасова

Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили совершает провокацию, критикуя руководство Грузии, считает народный депутат Украины V-VII созывов Владимир Олейник.

«Саакашвили — провокатор, он понимает, что чем хуже будут отношения Украины и Грузии, тем лучше для него», — сказал Олейник в эфире радио Sputnik.

Как сообщало ИА Newstes, Саакашвили заявил, что не признает легитимность грузинского правительства. Он также сообщил, что будет «на передней линии» в ходе парламентских выборов, которые пройдут в Грузии 31 октября. Власти Грузии после этого потребовали от Киева разъяснений и вызвали в МИД украинского посла. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что страна «огребает» после каждого заявления Саакашвили относительно Грузии.

По словам Владимира Олейника, Саакашвили «ведет себя неподобающе».

«Да, по статусу он не государственный служащий. Но он проводит реформы, является, по сути, советником президента Владимира Зеленского. Его воспринимают как лицо, которое говорит от имени власти. Мало того, что он говорит, мол, в Грузии власть нелегитимна, он еще заявляет, что Украине необходимо вмешаться, чтобы навести там порядок. Конечно, терпение властей Грузии может лопнуть. Поэтому глава МИД Украины дает сигнал, что это неприлично — грубые заявления Саакашвили выходят боком Украине, ей надо постоянно оправдываться», — сказал Олейник.

Глава украинского внешнеполитического ведомства заверяет, что Украина очень ценит двусторонние отношения с Грузией и рассчитывает на стабилизацию отношений и на устранение «этого раздражителя».

«Есть гражданин Украины, который не уполномочен правами… представлять страну, но который активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов. Имя этого гражданина — Михаил Саакашвили. И каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями. Тут в чем дисбаланс: частное лицо выступает, а государство за это, извиняюсь, огребает», — заявил Кулеба.