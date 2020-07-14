Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Что значит «та сторона»? Сеть возмутило заявление Зеленского по поводу убийства военного медика на Донбассе

Что значит «та сторона»? Сеть возмутило заявление Зеленского по поводу убийства военного медика на Донбассе

Что значит «та сторона»? Сеть возмутило заявление Зеленского по поводу убийства военного медика на Донбассе

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

После того как президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по поводу убийства российскими оккупационными войсками военного медика на Донбассе, в сети поднялась волна возмущения из-за фразы «та сторона».


«Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену „обещаниям“ той стороны», — заявил Зеленский.

«Та сторона» — это как?" — спрашивает в своем Facebook журналист «Украинской правды» Роман Кравец.

«Не прошло и суток. Стыдно», — пишет в Facebook журналистка Катерина Супрун по поводу заявления Владимира Зеленского.

Сеть отреагировала многочисленными комментариями.

«Я что-то не понял, мы опять не можем убийц по ту сторону назвать — Российские оккупационные войска?!», — одно из типичных высказываний.

Необычный комментарий был дан в виде карты.

Пользователи сети призвали президента называть вещи своими именами.

Ранее сообщалось, что посольство США выступило с осуждением агрессии российских сил на Донбассе.

599 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Ливии
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Ливии
Мясников попал в сочинский «компот из тел» и назвал идиотизмом действия властей
Мясников попал в сочинский «компот из тел» и назвал идиотизмом
Елена Летучая, Гарик Харламов, Маша Федорова и другие гости на дне рождения Ляйсан Утяшевой
Елена Летучая, Гарик Харламов, Маша Федорова и другие гости на дне
Велма из «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой
Велма из «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой
Минск прокомментировал ситуацию на азербайджано-армянской границе
Минск прокомментировал ситуацию на азербайджано-армянской границе
Сенаторы предложили запретить заключать брак тем, кто сменил пол
Сенаторы предложили запретить заключать брак тем, кто сменил пол
Мнение ребенка от 10 лет предложили учитывать при решении об опеке
Мнение ребенка от 10 лет предложили учитывать при решении об опеке
Марат Башаров посоветовал Ксении Собчак беречь челюсть
Марат Башаров посоветовал Ксении Собчак беречь челюсть
Кто дестабилизирует Сербию?
Кто дестабилизирует Сербию?
Более 50 российских галерей примут участие в ярмарке Cosmoscow
Более 50 российских галерей примут участие в ярмарке Cosmoscow
В Черногории возобновятся протестные крестные ходы
В Черногории возобновятся протестные крестные ходы
В Иркутской области победителями отбора по программе «Земский учитель» стали 97 педагогов
В Иркутской области победителями отбора по программе «Земский

Топ на сегодня

Известный эколог извинился за «климатические пугалки», в которые люди верят
Известный эколог извинился за «климатические пугалки», в которые люди
В Чехии дело журналиста Сафронова связали с высылкой российских дипломатов
В Чехии дело журналиста Сафронова связали с высылкой российских
Осужден фигурант дела о хищении в Минобороны при выполнении госконтракта
Осужден фигурант дела о хищении в Минобороны при выполнении
Не менее 825 тысяч школьников в Калифорнии перейдут на онлайн-обучение
Не менее 825 тысяч школьников в Калифорнии перейдут на онлайн-обучение
Евросоюз призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия на границе
Евросоюз призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия на

Еще по теме

Пушков "опустил" Зеленского на землю жестко прокомментировав его планы на будущее Украины
Посольство США отреагировало на убийство украинского медика наемниками РФ на Донбассе
Стали известны подробности украинской резолюции по миротворцам ООН в Донбассе
Экс-депутат Рады дал совет Зеленскому для беседы с Путиным