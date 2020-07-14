Что значит «та сторона»? Сеть возмутило заявление Зеленского по поводу убийства военного медика на Донбассе

Лидия Мартынова

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

После того как президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по поводу убийства российскими оккупационными войсками военного медика на Донбассе, в сети поднялась волна возмущения из-за фразы «та сторона».

«Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену „обещаниям“ той стороны», — заявил Зеленский.

«Та сторона» — это как?" — спрашивает в своем Facebook журналист «Украинской правды» Роман Кравец.

«Не прошло и суток. Стыдно», — пишет в Facebook журналистка Катерина Супрун по поводу заявления Владимира Зеленского.

Сеть отреагировала многочисленными комментариями.

«Я что-то не понял, мы опять не можем убийц по ту сторону назвать — Российские оккупационные войска?!», — одно из типичных высказываний.

Необычный комментарий был дан в виде карты.

Пользователи сети призвали президента называть вещи своими именами.

Ранее сообщалось, что посольство США выступило с осуждением агрессии российских сил на Донбассе.