Дистанционное голосование проведут на муниципальных выборах в Москве

Влада Некрасова

Дистанционное электронное голосование проведут на выборах муниципальных депутатов в Москве в единый день голосования 13 сентября, сообщил РИА Новости зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Московская городская избирательная комиссия решила определить, что на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального округа Бабушкинский по многомандатному избирательному округу №1 и на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального округа Марьино по многомандатному избирательному округу №1, проводимых 13 сентября 2020 года, проводится дистанционное электронное голосование", - сообщил Реут.

В единый день голосования в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах. Единый день голосования должен состояться 13 сентября.

Нижнем Новгороде - наравне с обычным было организовано электронное голосование.

Впервые дистанционное электронное голосование было использовано в Москве на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году в трех избирательных округах. Тогда явка составила 92,3%, голосование было признано успешным.