Дистанционное голосование проведут на муниципальных выборах в Москве
"Московская городская избирательная комиссия решила определить, что на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального округа Бабушкинский по многомандатному избирательному округу №1 и на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального округа Марьино по многомандатному избирательному округу №1, проводимых 13 сентября 2020 года, проводится дистанционное электронное голосование", - сообщил Реут.
В единый день голосования в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах. Единый день голосования должен состояться 13 сентября.
Нижнем Новгороде - наравне с обычным было организовано электронное голосование.
Впервые дистанционное электронное голосование было использовано в Москве на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году в трех избирательных округах. Тогда явка составила 92,3%, голосование было признано успешным.