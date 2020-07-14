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Диверсия в сирийском Идлибе: трое российских военных получили ранения

Диверсия в сирийском Идлибе: трое российских военных получили ранения

В результате диверсии со стороны боевиков-исламистов сегодня, 14 июля, на северо-западе Сирии по пути следования российско-турецкого патруля несколько военнослужащих получили ранения, говорится в распространённом во вторник сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике при Министерстве обороны РФ.

Патрулирование на трассе М-4 (Алеппо — Латакия) проводилось совместно с турецкими военными. На пути следования колонны был подорван фугас, оказался повреждён российский бронетранспортёр. Бронемашина турецкой армии также пострадала при взрыве, в её экипаже есть раненые.

«Трое российских военнослужащих получили лёгкие ранения. Имеются раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района», — сообщили в центре.

Жизням раненых ничто не угрожает, их доставили на российскую авиабазу «Хмеймим» в сирийской Латакии.

Как сообщало ИА Newstes, в последние дни нарастает напряжённость на южном и юго-восточном участках фронта в сирийском Идлибе. Боевики ведут постоянные вечерние и ночные обстрелы позиций сирийской армии из миномётов и артиллерии. Так, в результате обстрелов 7 и 8 июля погибли трое сирийских военнослужащих, подбит один танк правительственных войск. Среди погибших — командир танкового экипажа из 14-й дивизии сил специального назначения ВС Сирии. Обстрелы производились со стороны селений Фатира, Кансафра, Аль-Бараа, Харш-Бинин.

В провинции Идлиб 7 июля состоялось 19-е российско-турецкое патрулирование, отличившиеся тем, что впервые совместный патруль прошёл почти всю трассу М-4 и дошёл до посёлка Бдама недалеко от административной границы с провинцией Латакия. Протяжённость маршрута превысила 70 км. С российской стороны к патрулированию были привлечены три БТР-82А. Движение российско-турецкой колонны с воздуха прикрывали российские беспилотники.

Во время всех предыдущих патрулирований боевики под видом местных «гражданских активистов» различными провокациями препятствовали прохождению российского конвоя.

Напомним, Россия и Турция по итогам шестичасовых переговоров 5 марта в Москве договорились установить в Идлибской зоне деэскалации новый режим прекращения огня, вступивший в силу с 00.01 по местному времени 6 марта. Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 на северо-западе арабской республики. Также было условлено с 15 марта начать совместное патрулирование российских и турецких военных вдоль участка указанной трассы от населённого пункта Трумба (в двух километрах к западу от города Саракиб) до посёлка Айн аль-Хабр. Соответствующая договорённость оформлена в виде дополнительного протокола к Сочинскому меморандуму министров обороны России и Турции от 17 сентября 2018 года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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