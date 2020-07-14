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Дуда остается. В Польше нынешнего президента переизбрали на второй срок

Дуда остается. В Польше нынешнего президента переизбрали на второй срок
На президентских выборах Польши во втором туре победу одержал Анджей Дуда, таким образом он переизбран на второй срок, передает РИА Новости со ссылкой на главу Госизбиркома Сильвестра Марчиняка.

Во втором туре оппонентом Дуды стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

По результатам обработки 100% голосов, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Дуда набрал 51,03% голосов, его оппонент от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский – 48,97% голосов.


Sputnik сообщало, что поляки голосуют во втором туре президентских выборов.
# Политика
По материалам: ria.ru

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