Гитанас Науседа: Круонисская ГАЭС не будет использоваться нужд белорусов

Анастасия Иванова

Посетивший Круонисскую гидроаккумулирующую электростанцию (КГАЭС) президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что этот объект не может использоваться для резервных нужд Белорусской АЭС. Он добавил, что введение БелАЭС в эксплуатацию «поставит под угрозу» весь регион, пишет Obzor.lt.

«Мне было важно выяснить, может ли КГАЭС использоваться как резерв для Белорусской АЭС. Я получил все заверения, что и в техническом, и в юридическом смысле этого слова данный объект использоваться для подобного не станет. Это значит, что строителям БелАЭС придется искать резерв в других местах», — сказал президент журналистам.

«В любом случае следует совершенно четко констатировать, что сейчас мы не видим никаких предпосылок того, что эта АЭС может работать безопасно. Ее функционирование или чересчур поспешный ввод в эксплуатацию поставит под угрозу не только безопасность сопредельных государств региона, но и сам народ и государство Беларуси», — добавил Науседа.

Президент назвал Круонисскую гидроаккумулирующую электростанцию «одним из важнейших элементов энергосистемы Литвы». Построенная в советские годы КГАЭС — единственная такая электростанция в странах Прибалтики, она балансирует выработку электроэнергии, обеспечивает аварийный резерв энергосистемы Литвы и способна запуститься после системной аварии в течение пяти минут.

Напомним, что Литва отмела для белорусов возможность пользоваться Круонисской гидроаккумулирующей электростанцией еще в 2015 году. Тогда МИД и Минэнергетики Литвы получили письмо из Минска — в нем содержалась просьба создать возможность пользоваться КГЭС. «Мы информировали белорусское министерство, что в Литве рынок полностью либерализован и действует в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета Евросоюза (ЕС). Согласно этому, торговля всей электроэнергией должна вестись на бирже. Поэтому возможностей резервирования мощностей для продажи энергии через электроэнергетические смычки с третьими странами нет», — сказал представитель литовского Министерства энергетики Мантас Дубаускас.

Глава компании Lietuvos energija, владеющей Круонисской ГАЭС, Далюс Мисюнас отметил, что Минск не объяснил, для чего ему требуются услуги этого объекта, однако вполне вероятно, что белорусам нужен резерв для будущей АЭС. По словам руководителя Lietuvos energija, Круонисская ГАЭС строилась для литовской Игналинской АЭС, ее изначальной целью был так называемый вторичный резерв для атомных реакторов.

В 2013 году российский концерн «Росатом» заявил, что Круонисская ГАЭС, если бы она действовала вместе со строящейся в Калининградской области Балтийской АЭС, могла бы получать большую прибыль. В 2010 году интерес к Круонисской ГАЭС проявляли и эстонцы, еще раньше — российская «Интер РАО». По словам специалистов, Круонисская ГАЭС нужна не только для удовлетворения потребностей страны в электроэнергии, обеспечения безопасности, она также позволяет поддерживать цены на электричество на более низком уровне.