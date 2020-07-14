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Курский губернатор лишил чиновников премии за орфографические ошибки

Курский губернатор лишил чиновников премии за орфографические ошибки
Губернатор Курской области Роман Старовойт решил штрафовать чиновников за орфографические ошибки.

Глава региона заявил, что считает недопустимым любые ошибки в официальной переписке.


"Раньше за это делал устные замечания, но после последних двух случаев пришлось прибегнуть к дисциплинарному взысканию: лишил виновных премии за квартал", — сказал он в комментарии РБК.

По словам губернатора, сейчас всех сотрудников региональной администрации и кандидатов в кадровый резерв тестируют на знание русского языка.


В администрации региона есть корректор, однако зачастую после его проверки в документ приходится вносить изменения или дополнения, которые часто содержат ошибки, уточнил Старовойт.

# Политика
По материалам: ria.ru

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