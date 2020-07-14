Ливийский парламент разрешил Египту вмешаться в военный конфликт

Алексей Вольцев

Парламент Ливии на востоке страны принял решение в случае необходимости разрешить вооруженным силам Египта вмешаться в ливийский конфликт. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы призываем к согласованным усилиям между двумя братскими народами — Ливией и Египтом — с тем, чтобы нанести поражение оккупанту и сохранить нашу общую безопасность и стабильность в нашей стране и регионе», — говорится в заявлении парламента.

Подчеркивается, что «египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран».

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их.

Как уже сообщало ИА Newstes, Египет ранее призвал к прекращению огня в Ливии, начиная с 8 июня, в рамках выдвинутой президентом ас-Сиси инициативы. Другие поддерживающие командующего ЛНА Халифы Хафтара внешние силы, включая Россию, Францию, Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты, приветствовали это предложение. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, занявший сторону ПНС, отверг мирный план Каира и высказался за продолжение военной кампании в североафриканской стране до «полной победы над Хафтаром».