Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Минск прокомментировал ситуацию на азербайджано-армянской границе

Минск прокомментировал ситуацию на азербайджано-армянской границе

Минск прокомментировал ситуацию на азербайджано-армянской границе

В Минске озабочены обострением ситуации на азербайджано-армянской границе и призывают Баку и Ереван восстановить прямой диалог. Об этом сегодня, 14 июля, заявили в МИД Белоруссии.

«Белоруссия с глубокой озабоченностью констатирует продолжающуюся эскалацию обстановки на азербайджано-армянской границе. Все конфликты должны разрешаться исключительно мирным путем, при помощи переговоров и иных международно признанных инструментов», — говорится в распространенном ведомстве заявлении.

При этом во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что применение силы может лишь усугубить ситуацию и призвали стороны «придерживаться режима прекращения огня и избегать любых шагов, ведущих к росту напряженности и человеческим жертвам».

«Надеемся, что Баку и Ереван восстановят прямой диалог, проявят свойственные обоим народам мудрость и благоразумие, осознавая ответственность за стабильность во всем регионе. Также рассчитываем, что все дружественные Азербайджану и Армении страны используют свой авторитет для деэскалации ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ», — отметили в белорусском МИДе.

Напомним, в результате конфликта с армянским населением Нагорного Карабаха и Арменией в начале 1990-х годов Баку утратило контроль над территорией региона. В мае 1994 году между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен режим прекращения огня. В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. При этом Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры. 12 июля текущего года Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В России запустят музыкальный сервис Spotify
В России запустят музыкальный сервис Spotify
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Ливии
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Ливии
Мясников попал в сочинский «компот из тел» и назвал идиотизмом действия властей
Мясников попал в сочинский «компот из тел» и назвал идиотизмом
Елена Летучая, Гарик Харламов, Маша Федорова и другие гости на дне рождения Ляйсан Утяшевой
Елена Летучая, Гарик Харламов, Маша Федорова и другие гости на дне
Велма из «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой
Велма из «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой
Минск прокомментировал ситуацию на азербайджано-армянской границе
Минск прокомментировал ситуацию на азербайджано-армянской границе
Сенаторы предложили запретить заключать брак тем, кто сменил пол
Сенаторы предложили запретить заключать брак тем, кто сменил пол
Мнение ребенка от 10 лет предложили учитывать при решении об опеке
Мнение ребенка от 10 лет предложили учитывать при решении об опеке
Марат Башаров посоветовал Ксении Собчак беречь челюсть
Марат Башаров посоветовал Ксении Собчак беречь челюсть
Кто дестабилизирует Сербию?
Кто дестабилизирует Сербию?
Более 50 российских галерей примут участие в ярмарке Cosmoscow
Более 50 российских галерей примут участие в ярмарке Cosmoscow
В Черногории возобновятся протестные крестные ходы
В Черногории возобновятся протестные крестные ходы

Топ на сегодня

Известный эколог извинился за «климатические пугалки», в которые люди верят
Известный эколог извинился за «климатические пугалки», в которые люди
В Чехии дело журналиста Сафронова связали с высылкой российских дипломатов
В Чехии дело журналиста Сафронова связали с высылкой российских
Осужден фигурант дела о хищении в Минобороны при выполнении госконтракта
Осужден фигурант дела о хищении в Минобороны при выполнении
Не менее 825 тысяч школьников в Калифорнии перейдут на онлайн-обучение
Не менее 825 тысяч школьников в Калифорнии перейдут на онлайн-обучение
Евросоюз призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия на границе
Евросоюз призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия на

Еще по теме

В Баку заявили, что Ереван задерживает выдачу тела азербайджанского солдата
Евросоюз призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия на границе
В Баку завили об очередном мониторинге ОБСЕ на границе с Арменией
Баку заявляет о напряженности на линии соприкосновения в Карабахе