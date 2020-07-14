Минск прокомментировал ситуацию на азербайджано-армянской границе
В Минске озабочены обострением ситуации на азербайджано-армянской границе и призывают Баку и Ереван восстановить прямой диалог. Об этом сегодня, 14 июля, заявили в МИД Белоруссии.
При этом во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что применение силы может лишь усугубить ситуацию и призвали стороны «придерживаться режима прекращения огня и избегать любых шагов, ведущих к росту напряженности и человеческим жертвам».
Напомним, в результате конфликта с армянским населением Нагорного Карабаха и Арменией в начале 1990-х годов Баку утратило контроль над территорией региона. В мае 1994 году между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен режим прекращения огня. В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. При этом Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры. 12 июля текущего года Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.