На этой неделе Госдума проведет всего два пленарных заседания

Лидия Мартынова

Депутаты поддержали предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина сократить количество пленарных заседаний на этой неделе, пишет "Парламентская газета".

Володин отметил, что нижняя палата Федерального Собрания успеет отработать недельную повестку за два дня вместо трех.

"Мы, в принципе, с вами, если так будем работать плодотворно, за сегодняшний-завтрашний день рассмотрим повестку, которую планировали рассмотреть в том числе в четверг", – сказал спикер Госдумы.

сообщило о новом предложении Госдумы.