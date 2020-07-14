Помпео и Лавров обсудили подготовку к встрече «ядерной пятерки»

Анастасия Иванова

Главы дипломатии США и России Майк Помпео и Сергей Лавров обсудили проведение «в ближайшем будущем» встречи лидеров «ядерной пятерки» ООН. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского Госдепартамента.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили проведение встречи лидеров P5 в ближайшем будущем в ознаменование 75-летней годовщины основания Организации Объединенных Наций», — говорится в заявлении.

Также Лавров и Помпео затронули ситуацию в Афганистане, глава Госдепартамента «поднял вопрос безопасности выборов», сказано в пресс-релизе.

В МИД России добавили, что в ходе беседы проведен обстоятельный обмен мнениями по обеспечению стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний российско-американских рабочих групп по военно-политической тематике.

Напомним, в июне президент РФ Владимир Путин выступил с идеей проведения саммита стран «ядерной пятерки» — пяти постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). По его мнению, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами. Заинтересованность в такой встрече выразили все участники группы.