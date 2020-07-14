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Посольство США отреагировало на убийство украинского медика наемниками РФ на Донбассе

Посольство США отреагировало на убийство украинского медика наемниками РФ на Донбассе

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Посольство Соединенных Штатов Америки осудило агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе, которая привела к гибели военного медика в районе населенного пункта Зайцево. Его убили во время эвакуации с поля боя погибшего бойца ВСУ.


«Мы глубоко опечалены сообщением об убийстве вчера украинского военного медика под Зайцево. Мы присоединяемся к народу Украины в осуждении продолжающейся жестокой агрессии российских сил на Донбассе и воздаем должное героизму многих украинцев, которые погибли и получили ранения в результате храброго служения своей демократии», — сообщает на своей странице в Facebook посольство США в Украине.

Ранее сообщалось, что отсутствием реакции президента Украины на нападение боевиков, которое привело к гибели двух человек, возмутился журналист Юрий Бутусов.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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