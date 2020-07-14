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Рогозин допустил возможность полета космонавтов на кораблях Маска

Рогозин допустил возможность полета космонавтов на кораблях Маска

В пилотируемом космосе очень важно сотрудничество между государствами, а российские космонавты готовы летать на иностранных кораблях. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он не исключил возможность полета российских космонавтов на кораблях Илона Маска.

«Я считаю, что это хорошая идея, и мы готовы летать и на американских кораблях, мы готовы летать на китайских кораблях, китайцы, наверное, готовы летать на наших кораблях, американцы продолжают летать на „Союзах“. Это нормальное сотрудничество, которое всегда должно быть в пилотируемом космосе», — рассказал Рогозин.

Глава «Роскосмоса» отметил, что технические специалисты корпорации смогут подтвердить готовность полетов на кораблях Илона Маска только тогда, когда американские космические суда будут сертифицированы.

При этом Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский «Союз», но, по сути, являются его аналогами.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, глава «Роскосмоса» заявлял, что после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) Россия не дождалась от американцев благодарности за использование кораблей «Союз», а были только шутки и насмешки.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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