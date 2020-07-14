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Российские террористы атаковали ВСУ на Донбассе: ранены семеро бойцов

Российские террористы атаковали ВСУ на Донбассе: ранены семеро бойцов

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 14 июля, российские оккупанты провели обстрелы позиций ВСУ, в результате украинские воины понесли потери. При этом в связи с обострением обстановки в Донецкую область выехал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.


Как сообщает командование Операции объединенных сил в своем =AZXPwvP2CHLJ8vWeKx7IGrBlqUUlyU_RfWOau-1g5IxX2ZOmP2gQwpQdwU9nx7KIm7NW49bWqp6jkIhbkkrTSVzaFoRIkJs5YLLMHr58tImiMYDjUY9mDTWIiYgErLIdEA2YKEg2t2e5Yq6pNkeTcC8RmGrlXo2w5gAYzTSTcTKJGQ&__tn__=%2CO%2CP-R]Facebook, в Донецкой области вблизи Новомихайловки боевики вели огонь из противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Шестеро украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Еще один боец ранен при обстреле из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Водяного.

Всех семерых раненых оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказали помощь.

Военнослужащие из состава Объединенных сил ответным огнем подавили вражескую активность.

Ранее сообщалось, что при эвакуации с поля боя погибших воинов ВСУ боевики убили военного медика.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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