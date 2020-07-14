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Смертельное ДТП в Днепре: автомобиль BMW протаранил электроопору, погиб водитель (видео)

Смертельное ДТП в Днепре: автомобиль BMW протаранил электроопору, погиб водитель (видео)

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Едва жители Днепра успели отойти от шока после ДТП, которое устроила в центре города маршрутка без тормозов, как новая авария произошла на улице Набережная Победы Соборного района города.


Там в вечером в понедельник, 13 июля, автомобиль BMW протаранил электроопору, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Правоохранители установили, что водитель легкового автомобиля BMW 1984 года рождения допустил столкновение транспортного средства с электрической опорой. В результате аварии мужчину зажало металлическими конструкциями искореженного автомобиля. От полученных травм он скончался на месте.

Сотрудники Службы спасения «101», с помощью металлического троса, отбуксировали автомобиль от столба и отключили элементы питания, чтобы избежать возгорания. После чего деблокировали тело погибшего.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Днепре в ночь с 9 на 10 июля произошло лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen Crafter с Ford Focus, которое закончилось мгновенной гибелью двух пассажиров легковушки и госпитализацией водителя. Авария случилась примерно в 23:00 на Полтавском шоссе в сторону выезда из города.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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