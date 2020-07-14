Сочинцы: Снос памятника русским солдатам — экстремизм и русофобия

Алексей Вольцев

Жители Сочи требуют от мэрии города восстановить памятник русским воинам — участникам Кавказской войны, снесенный накануне по требованию черкесских активистов. Снос памятника одобрили в Общественной палате Республики Абхазия.

«Инициаторы установки монумента — члены Российского военно-исторического общества, сотрудники музея истории Сочи и священники Свято-Троицкой церкви.Установка памятного знака изначально была поддержана администрацией города Сочи. Данная композиция возмутила некоторые националистические и правозащитные организации Юга России, которые в ультимативной форме потребовали от чиновников администрации города Сочи снести „Монумент подвигу русских солдат“. 8 июля 2020 года администрация города Сочи отменила ранее согласованную установку памятника, удалила все новости о монументе со своего портала и демонтировала памятный знак. Мы, представители общественности России, считаем данные действия оскорбляющими нас», — говорится в петиции сочинцев.

ИА Newstes напоминает, после сноса памятника в Сочи «Кабардино-Балкарский правозащитный центр» потребовал демонтировать на Юге России все памятные знаки, посвященные русским участникам Кавказской войны, убрать из муниципальной топонимики имена выдающихся россиян, которые отличились во время присоединения Кавказа к России.

«Снос монумента русским солдатам в Сочи — „проба пера“, начало ревизионистской кампании против истории России на Кавказе. Считаем неприемлемым в современной России раздувание пещерного национализма и разжигание межнациональных конфликтов. Данные действия националистических групп, как и слепое потакание их требованиям со стороны администрации города Сочи, является прямым нарушением пункта 2 статьи 29 Конституции Российской Федерации, не допускающей пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду», — заявляют сочинцы.

Сочинцы требуют , чтобы правоохранительные органы занялись черкесскими и правозащитными организациями, добивающимися повальной дерусификации топонимики на Юге России.

«Мы, граждане России, не хотим, чтобы в нашей стране мутные политические активисты и безвольные чиновники из администрации города Сочи раздували этнические, религиозные, культурные, политические и сепаратистские конфликты.Вполне возможно, что за деятельностью администрации города Сочи и данных общественных организаций могут стоять влиятельные силы, целью которых является искажение истории в стране и раздувание пещерного национализма», — говорится в заявлении.

В случае, если мэрия Сочи не сочтет нужным восстанавливать демонтированный памятник, жители города-курорта требуют поставить в городе памятник генералу Алексею Ермолову — как основателю Сочи.