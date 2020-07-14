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В Бердянске неадекват из окна квартиры стрелял по детям: первые детали и фото с места ЧП

В Бердянске неадекват из окна квартиры стрелял по детям: первые детали и фото с места ЧП

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В понедельник, 13 июля, в Бердянске Запорожской области пьяный мужчина стрелял по детям, игравшим во дворе многоэтажного дома. Ранее подобный инцидент произошел в Одессе.


Стрельба в Бердянске случилась вечером во дворе дома по улице Волонтеров, 67. Очевидцы обратились в полицию и правоохранители задержали подозреваемого, передает pro.berdiansk.

Как оказалось мужчина был пьян и открыл стрельбу из своего окна.

После его задержания, сотрудники Бердянского отдела полиции изъяли у него целый арсенал оружия: мины, гранаты, пистолет, автомат и патроны к ним. Боеприпасы мужчина хранил у себя в квартире.

Издание пишет, что за медицинской помощью никто не обращался, пострадавших нет. Предположительно, стрельба велась из пистолета.

Напомним, в селе Гусаровка Харьковской области мужчина открыл стрельбу по отдыхающим, среди которых были и дети, из-за отказа подвезти его на машине.

Ранее сообщалось о стрельбе, которая произошла в конце июня в Мукачево на Закарпатье. Там неизвестные применили автомат, при этом во время стрельбы на улицы находилось много людей, в том числе и дети.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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