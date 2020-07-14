В Черногории возобновятся протестные крестные ходы

Лидия Мартынова

Ректор Цетиньской духовной семинарии Гойко Перович заявил, что 12 июля, на Петровдан, истек срок, когда правительство Черногории должно было отреагировать на инициативу Сербской православной церкви начать диалог с целью выхода из кризисной ситуации, созданной принятием закона о свободе вероисповедания. В связи с тем, что никакого ответа от черногорских властей не поступило, Перович объявил о том, что гражданские протесты продолжатся, сообщает «Политика».

«С сожалением вынужден сообщить, что по прошествии двух месяцев с момента озвученной нами инициативы мы не удостоились никакого, даже чисто формального ответа. Но мы не удивлены таким поступком правительства», — заявил Перович.

Он добавил, что власть устраивает только монолог.

«Именно на это мы указали представителям старейших демократических государств Европы, с которыми мы, как церковь, провели встречи в эти дни», — заявил ректор Цетиньской духовной семинарии в интервью черногорскому порталу «Борба» из Подгорицы.

Он подчеркнул, что церковь «не упрямится, не шантажирует, и не отвечает той же монетой, но в духе обыкновенного секуляризма считает, что всякое упоминание переговоров, начиная с сегодняшнего дня и до момента проведения объявленных парламентских выборов, будет неуместным».

Перович добавил, что после двухмесячного игнорирования со стороны правительства переговоры, начатые в ближайшие дни, стали бы унижением и могли бы обернуться бы злоупотреблением этой темой в чьих-то партийных интересах, сообщает Tanjug.

«Мы, недовольные таким отношением правительства, в очень обозримом будущем продолжим свой гражданский протест и молитвенный сбор, не нарушая мер здравоохранения. И мы будем делать это без возможности политического злоупотребления ситуацией со стороны какой-либо политической партии — то есть так, как мы это делали и ранее», — заявил протоиерей-ставрофор Гойко Перович.

Кирилл Борщев

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