В Эстонии не хватает лекарств и средств защиты от второй волны коронавируса

Лидия Мартынова

В настоящее время в Эстонии государственный запас препаратов и средств защиты не покрывает месячную потребность. И если средства личной защиты поступят осенью, то запас препаратов будет пополнен лишь в следующем году, пишет err.ee.

В правительстве Эстонии предупреждают, что осенью начнет действовать правило «1+1». Это значит, что на один месяц средства личной защиты должны будут себе обеспечивать такие учреждения, как, например, дома попечения, государство же будет покрывать потребность на второй месяц.

«Сейчас государственных запасов не хватает. Департамент здоровья управляет государственным запасом и сейчас месячную потребность не покрывает, но к вопросу средств личной защиты подключилось Министерство финансов. Средства личной защиты прибудут в страну», — заверил главный специалист отдела экстренной медицины Департамента здоровья Андрас Баняс.

То же самое касается запаса лекарств на случай чрезвычайной ситуации, но их раньше нового года пополнить не удастся.

«От правительства мы их не получили, но мы ходатайствуем дальше. Возможно, сможем пополнить свой запас лекарств в следующем году», — добавил чиновник.

По его словам, правительство также должно найти дополнительные средства для найма работников. Будучи в должности, теперь уже бывшая глава Департамента здоровья Мерике Юрило говорила о том, что не хватает 20 человек.

Как сообщил Баняс, департамент обратился к правительству с просьбой выделить средства для найма аналитиков. «Действительно, нужны около 20 человек, чтобы мы смогли лучше подготовиться к будущим кризисам. Аналитики нужны для эффективной текущей обработки данных. Этот вопрос должно решить правительство», — призвал чиновник.

Исходя из статистики заболеваемости, с понедельника соблюдать двухнедельный карантин должны путешественники, прибывающие в Эстонию из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Люксембурга, Черногории и Сербии. Баняс пояснил, что государство непосредственными проверками не занимается, а самоизоляция добровольная и основывается на ответственности людей. «Ее смысл в том, чтобы инфекция не распространялась внутри государства», — напомнил он.

За последние двое суток в Эстонии были сделаны 375 тестов на коронавирус. Положительных результатов не было. В искусственной вентиляции легких по состоянию на 13 июля нуждался один пациент.