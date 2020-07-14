В Крыму прокомментировали идею Киева о платформе по "деоккупации"

Лидия Мартынова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель оценил идею киевских властей создать международную платформу по "деоккупации" полуострова.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил членам Евросоюза, США и Великобритании поучаствовать в создании такой платформы. Гемель назвал эту идею имитацией бурной внешнеполитической деятельности.





"Ни одна платформа не сможет изменить решение крымчан 2014 года — вернуться и жить на своей исторической родине, в России. Никаких переговоров на этот счет быть не может. Решение крымчанами принято окончательно и бесповоротно. Киевским властям стоит оставить бессмысленную затею и не поднимать бурю в стакане", — сказал депутат РИА Новости.

Гемпель призвал Киев остановить развязанный украинскими властями конфликт на юго-востоке страны, а крымчан оставить в покое.

Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма сделали этот выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".