Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Крыму прокомментировали идею Киева о платформе по "деоккупации"

В Крыму прокомментировали идею Киева о платформе по "деоккупации"

В Крыму прокомментировали идею Киева о платформе по "деоккупации"
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель оценил идею киевских властей создать международную платформу по "деоккупации" полуострова.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил членам Евросоюза, США и Великобритании поучаствовать в создании такой платформы. Гемель назвал эту идею имитацией бурной внешнеполитической деятельности.


"Ни одна платформа не сможет изменить решение крымчан 2014 года — вернуться и жить на своей исторической родине, в России. Никаких переговоров на этот счет быть не может. Решение крымчанами принято окончательно и бесповоротно. Киевским властям стоит оставить бессмысленную затею и не поднимать бурю в стакане", — сказал депутат РИА Новости.

Гемпель призвал Киев остановить развязанный украинскими властями конфликт на юго-востоке страны, а крымчан оставить в покое.


Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма сделали этот выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Суду представили унизительное фото с измазанным мороженым Деппом
Суду представили унизительное фото с измазанным мороженым Деппом
В Монголии зафиксирована смерть от бубонной чумы
В Монголии зафиксирована смерть от бубонной чумы
В Крыму прокомментировали идею Киева о платформе по "деоккупации"
В Крыму прокомментировали идею Киева о платформе по "деоккупации"
Министерство просвещения запускает проект «500+» под лозунгом «Важен каждый ученик»
Министерство просвещения запускает проект «500+» под лозунгом «Важен
Уровень подготовки к летнему сезону в «Океане» очень хороший - Глушко
Уровень подготовки к летнему сезону в «Океане» очень хороший - Глушко
На Чукотке начинают работу детские пришкольные лагеря
На Чукотке начинают работу детские пришкольные лагеря
В эфире онлайн-программы «Образовательная среда» обсудят международный опыт организации обучения во время пандемии
В эфире онлайн-программы «Образовательная среда» обсудят
«Маяки» Вселенной: как понять, что мироздание указывает путь к счастью или предостерегает от беды
«Маяки» Вселенной: как понять, что мироздание указывает путь
Резидент ТОР: Ярославская область создала комфортные условия для бизнеса
Резидент ТОР: Ярославская область создала комфортные условия для
Подробности развода Арми Хаммера и Элизабет Чэмберс: "У них давно возникли проблемы в браке"
Подробности развода Арми Хаммера и Элизабет Чэмберс: "У них давно
"Никакая я Яне не "Ритуся": Дакоту разозлило лицемерие Рудковской
"Никакая я Яне не "Ритуся": Дакоту разозлило лицемерие Рудковской
России предсказали будущее без аттракционов
России предсказали будущее без аттракционов

Топ на сегодня

Анджелина Джоли на шопинге с сыном Ноксом в Лос-Анджелесе
Анджелина Джоли на шопинге с сыном Ноксом в Лос-Анджелесе
В институте Гамалеи надеются, что прививать от COVID-19 будут бесплатно
В институте Гамалеи надеются, что прививать от COVID-19 будут
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана
Вучич заявил, что Путин подтвердил визит в Сербию в октябре
Вучич заявил, что Путин подтвердил визит в Сербию в октябре
Анита Цой рассказала о самых страшных симптомах коронавируса
Анита Цой рассказала о самых страшных симптомах коронавируса

Еще по теме

"Очередной бред". В Крыму посмеялись над словами Климкина о "возвращении"
В Крыму назвали условия Климкина для "возвращения" полуострова бредом
В Крыму оценили заявление о неготовности Украины к возвращению полуострова
В Крым едет делегация немецких депутатов