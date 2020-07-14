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Вспышка COVID-19 в Одесской области: заразились пациенты психбольницы

Вспышка COVID-19 в Одесской области: заразились пациенты психбольницы

В страдающей от пожаров Одесской области на территории Александровского сельского совета обнаружили вспышку коронавируса в психбольнице.


Так, COVID-19 подтвердили у одного медработника и семи пациентов КНП «Одесская областная психиатрическая больница № 2», сообщили в Лиманской РГА.

«За последние дни установлен положительный результат ПЦР-исследований у одного медицинского работника и семи пациентов КНП «Одесская областная психиатрическая больница № 2», — говорится в сообщении.

Все отделения учреждения переведены в режим обсервации сроком на 14 дней. На этот период все въездные ворота и калитки должны быть закрыты на внутренние и внешние замки.

По периметру и возле ворот заведения должна быть штатная охрана и установлены предупредительные знаки. Также запрещен проход на территорию психбольницы жителям общежития, которое расположено на границе с этой больницей.

Также, согласно решению комиссии, будет временно запрещена работа кафе, баров и всех магазинов, которые расположены вблизи медучреждения. На территории села Александровка будет запрещено посещение детских и спортивных площадок. Сельский совет должен обеспечить проведение дезинфекции всех мест общего пользования.

Кроме того, на период проведения карантинных мероприятий будет закрыто местную участок ветеринарной медицины и амбулаторию. Все консультации будут проводиться в телефонном режиме.

Также будет обеспечено круглосуточное дежурство патрульной полиции для контроля за соблюдением режима обсервации и внутреннего порядка на территории больницы и в селе Александровка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утром понедельника, 13 июля, в Украине подтверждены 54 133 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 1398 случаев с летальным исходом и 26 503 случая выздоровления пациентов.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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