Жириновский назвал возможных кандидатов на смену Фургалу

Анастасия Иванова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал трех кандидатов от партии в случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает РИА Новости.

Лидеру либерал-демократов был задан вопрос о том, могут ли занять должность временно исполняющего обязанности главы региона представители его партии.

"Да, мы надеемся на это. У нас есть (Сергей) Жигарев - председатель комитета по промышленности и экономической политике. Хорошо знает всю промышленность страны. (Михаил) Дегтярев - тоже председатель комитета по спорту, туризму, молодежи. Наш депутат с Дальнего Востока (Андрей) Андрейченко", - сказал Жириновский в эфире телеканала RTVI.

радио Sputnik сообщило, что лидер ЛДПР призвал однопартийцев использовать "мощнейшее" приветствие.