Зурабишвили озабочена противостоянием на армяно-азербайджанской границе

Влада Некрасова

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила озабоченность в связи со случившимся 12—13 июля противостоянием на государственной границе между Азербайджаном и Арменией, говорится в специальном заявлении администрации главы Грузии.

«Сегодня, когда мы все боремся с невидимым врагом, важную роль играет сохранение международной солидарности и глобальной стабильности. Мир и безопасность в нашем регионе важны как для будущего развития и процветания Грузии, так и для наших дружественных и партнерских государств — для развития и процветания Азербайджана и Армении», — говорится в заявлении президента.

Зурабишвили надеется, что все необходимые меры будут предприняты своевременно и путем мирных переговоров будет предотвращено дальнейшее обострение ситуации.

ИА Newstes сообщало, что в минувшее воскресенье на границе двух закавказских республик, в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана, произошел вооруженный инцидент. По версии армянского военного ведомства, азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны азербайджанские военные, оставив автомобиль, вернулись на свои позиции, после чего противник открыл артиллерийский огонь, попытавшись захватить армянский опорный пункт. Однако ответным огнём азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе. Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило о четырех погибших военных со своей стороны. Ереван указывает, что безвозвратных потерь у него нет, несколько военнослужащих получили ранения.