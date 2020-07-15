Армянская молодёжь пришла к украинскому посольству с борщом: «Ешь и молчи»

Анастасия Иванова

Несколько десятков членов молодёжного крыла партии АРФ «Дашнакцутюн» провели сегодня, 15 июля, в Ереване акцию протеста перед посольством Украины в Армении. Осуждения со стороны молодых представителей старейшей армянской партии удостоилось недавнее заявление украинского внешнеполитического ведомства в связи с вооружённым конфликтом на границе Армении и Азербайджана.

Как сообщает в среду информационно-аналитический портал VERELQ, участники акции заявили, что Киев занял одностороннюю позицию в поддержку Баку.

«Мы пришли вернуть вам сваренный вами же борщ, — заявил в ходе митинга представитель союзе. — Съешьте его и замолчите».

Затем, скандируя «Украина, не подстрекай!», молодые люди облили здание украинского диппредставительства борщом.

Как сообщало ИА Newstes, посол Украины в Армении Иван Кулеба был вызван 14 июля в Министерство иностранных дел республики в связи с распространённым за день до этого заявлением украинского внешнеполитического ведомства. В минувший понедельник официальный Киев выразил глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Вместе с тем украинская сторона не удержалась от указания вместе со своей «глубокой обеспокоенностью» на необходимость политического урегулирования ситуации «на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках её международно признанных границ».

В МИД Армении сообщили, что украинского посла принял заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян и представил Ивану Кулебе (отец нынешнего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. — Ред.) оценку внешнеполитического ведомства республики в связи с заявлением МИД Украины. «В ходе встречи заместитель министра иностранных дел (Армении) также проинформировал посла о начатых азербайджанскими вооружёнными силами с 12 июля нарушениях режима прекращения огня в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, о последовательном и целенаправленном обстреле гражданской инфраструктуры и мирного населения, а также о ситуации, сложившейся в результате агрессивных действий Азербайджана», — говорилось в сообщении.

Напомним, в угоду своему однобокому взгляду на защиту собственной «территориальной целостности» Киев в последние годы не раз выступал с дипломатическими инициативами, которые противоречат национальным интересам Армении. И дело далеко не только в известной позиции нынешних украинских властей в вопросе путей урегулирования карабахского конфликта. Так, весной этого года в МИД Украины отметились призывом к должностным лицам страны отказаться от упоминания геноцида армян в османской Турции.

12 июля на границе двух закавказских республик, в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана, произошёл крупный вооружённый инцидент. По версии армянского военного ведомства, азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны азербайджанские военные, оставив автомобиль, вернулись на свои позиции, после чего противник открыл артиллерийский огонь, попытавшись захватить армянский опорный пункт. Однако ответным огнём азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе. За последние 72 часа Минобороны Азербайджана сообщило об одиннадцати погибших военных со своей стороны. Армения признала гибель четырёх военнослужащих. Обе стороны заявляют о нанесении противнику серьёзного урона в живой силе и технике, уничтожении огневых точек и командных пунктов. Армянские СМИ утверждают о занятии вооружёнными силами республики новых боевых позиций на границе с Азербайджаном.