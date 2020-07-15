ЕР выдвинула кандидатов на довыборы в Госдуму по трем округам

Лидия Мартынова

"Единая Россия" выдвинула победителей предварительного голосования Алексея Золотарева, Андрея Коваленко и Олега Морозова на довыборы в Госдуму, которые пройдут в единый день голосования, сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

"Тринадцатого сентября будут проводиться выборы по четырем одномандатным округам. По трем одномандатным округам мы провели праймериз. Речь идёт о 28 Нижнекамском округе, победитель - Морозов Олег Викторович. Речь идёт о Курском 110 округе, победитель - Золотарев Алексей Михайлович. И речь идёт о 194 одномандатном Ярославском округе, победитель - Коваленко Андрей Николаевич ... Все кандидаты победили с явным преимуществом", - сказал Перминов на заседании генсовета партии.

В ходе заседания члены генсовета приняли участие в тайном голосовании. По итогам голосования было принято решение о поддержке выдвинутых кандидатур.

Золотарев на сегодняшний день занимает должность председателя Союза сельскохозяйственных товаропроизводителей и организации пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области. Зампред комитета Ярославской облдумы по экономической политике Ковалев возглавляет межрегиональный профессиональный Союз игроков континентальной хоккейной лиги. Морозов является действующим членом Совфеда.