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ЕР выдвинула кандидатов на довыборы в Госдуму по трем округам

ЕР выдвинула кандидатов на довыборы в Госдуму по трем округам
"Единая Россия" выдвинула победителей предварительного голосования Алексея Золотарева, Андрея Коваленко и Олега Морозова на довыборы в Госдуму, которые пройдут в единый день голосования, сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

"Тринадцатого сентября будут проводиться выборы по четырем одномандатным округам. По трем одномандатным округам мы провели праймериз. Речь идёт о 28 Нижнекамском округе, победитель - Морозов Олег Викторович. Речь идёт о Курском 110 округе, победитель - Золотарев Алексей Михайлович. И речь идёт о 194 одномандатном Ярославском округе, победитель - Коваленко Андрей Николаевич ... Все кандидаты победили с явным преимуществом", - сказал Перминов на заседании генсовета партии.

В ходе заседания члены генсовета приняли участие в тайном голосовании. По итогам голосования было принято решение о поддержке выдвинутых кандидатур.


Золотарев на сегодняшний день занимает должность председателя Союза сельскохозяйственных товаропроизводителей и организации пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области. Зампред комитета Ярославской облдумы по экономической политике Ковалев возглавляет межрегиональный профессиональный Союз игроков континентальной хоккейной лиги. Морозов является действующим членом Совфеда.
# Политика
По материалам: ria.ru

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