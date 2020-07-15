Ереван делает ставку на конфликт между Турцией и Россией: эксперты из Баку

Лидия Мартынова

О последних столкновениях на азербайджано-армянской границе в интервью корреспонденту ИА Newstes в Баку рассказали политолог Ильгар Велизаде, а также политический обозреватель Эмиль Мустафаев.

Как вы оцениваете последнее обострение на границе? Чем оно обусловлено?

Ильгар Велизаде: Обострения в направлении Газаха и Товуза в последние годы периодически возникали. Возможно, эти обострения возникали из-за того, что оба государства пытались укрепить свои позиции на этом участке границы. Азербайджан в последнее время в одностороннем порядке осуществлял мероприятия по укреплению границ. Тут строились новые дороги, военные части, военные сооружения, что, безусловно, не могло не беспокоить армянскую сторону, и это стало причиной обострения.

Особенно хочется отметить, что обострение наблюдается после того, как границу несколько лет тому назад взяла под свой контроль государственная пограничная служба. После того, как туда пришла госпогранслужба, начались обострения в этом направлении. Всякое действие порождает противодействие. В данном случае действия по усилению государственной границы привели к активному противодействию и вылились в напряженность на границе.

Эмиль Мустафаев: Эскалация обусловлена внутриполитическим кризисом в Армении. Мы знаем, какая сложная ситуация сложилась в Армении — это, в первую очередь, конфликт премьера (Никола) Пашиняна с оппозицией, невыполнение данных избирателям обещаний, а также кризис в стране, образовавшийся в результате проваленной борьбы с коронавирусом. Достаточно пройтись по ереванской прессе за последний месяц, чтобы убедиться в том, что власть Пашиняна серьезно пошатнулась. И все это вынудило власти Армении устроить провокацию на госгранице с Азербайджаном для того, чтобы отвлечь внимание населения от идеи свержения «народного премьера».

Кроме того, с приходом новых властей отношения между Ереваном и Москвой заметно испортились. Как бы там ни было, всем прекрасно известно, кто привел к власти в Армении Никола Пашиняна, какие силы за ним стояли. И теперь, вполне вероятно, что премьер одним выстрелом хочет убить «двух зайцев»: удержаться у власти и окончательно разорвать с Москвой, как это от него требовалось с самого начала.

Мы видим, как Ереван игнорирует призыв Москвы остановиться. Было заявление Лаврова, Кремля. Но бои продолжаются.

Азербайджан уже поддержали Украина, Грузия, Молдова. С заявлением поддержки целостности выступил и важный региональный игрок Иран.

Могут ли эти события на госгранице перерасти в широкомасштабный конфликт или к столкновению уровня апреля 2016 года?

Ильгар Велизаде: Конфликт сам по себе идет. Это иллюзия того, что конфликт носит какой-то иной характер. Мы можем сегодня наблюдать активизацию латентной фазы конфликта. Он сам по себе носит продолжительный характер, и он идет давно. И если учесть то, что на границе фиксируется десятки случаев нарушения огня, когда в течении месяца наблюдается рост смертей с обоих сторон, говорить о том, что конфликта нет, невозможно. Единственное, что он не находится в активной стадии. В данном случае есть вероятность того, что он может перерасти в активную фазу, такая вероятность всегда существует и связана с тем, что конфликт не урегулирован и любые действия сторон воспринимаются как агрессивные и приводят к активным действиям. Чем больше ответных действий, тем больше военный сценарий растет.

В данном случае сложно говорить о том, что данный инцидент может привести в горячую фазу конфликта. Сегодня действия сторон локализованы столкновением именно на одном участке. Азербайджанская сторона не собирается пересекать границу с Арменией, не собирается оккупировать армянские территории. У нас таких целей нет. С другой стороны, вряд ли действия армянской стороны могут выходить за пределы границы. Мы понимаем, что если мы перейдем границы, то это не будет нормально воспринято со стороны союзников Армении. Я думаю, что Армения тоже ограничится теми мерами, которые они предпринимают.

Эмиль Мустафаев: Происходящее сегодня — это самая настоящая война, которая превосходит по своим масштабам апрельские бои 2016 года. Азербайджан понес потери — убиты 11 военнослужащих, среди них есть генерал. С армянской стороны погибли свыше 100 военных (Минобороны Армении сообщает о гибели 4 военнослужащих — прим. ред.), Азербайджан продемонстрировал видеокадры уничтожения вражеской военной техники, командного пункта врага.

Идет война, в Товузе собралось много мужчин, рвущихся в бой, их сдерживают силы военной полиции. Азербайджанский народ устал и в сложившийся обстановке рассчитывает раз и навсегда покончить с Арменией, вернуть свои оккупированные земли.

С чем связан перенос заседания ОДКБ? Связано ли это с позицией Казахстана и Белоруссии?

Ильгар Велизаде: Перенос заседания ОДКБ связан с тем, что страны ОДКБ не считают конфликт на границе угрозой суверенитета и территориальной целостности Армении. Если бы они считали таким образом, то заседание незамедлительно состоялось бы.

С другой стороны, надо сказать, что Пашинян за последние годы успел испортить имидж ОДКБ, успел создать напряженную ситуацию в рамках этой организации, вспомним дело Хачатурова и отношение армянской стороны к назначению на пост генсека ОДКБ нынешнего председателя. Такая политика дает о себе знать. Последствия политики Пашиняна ему просто так с рук не сойдут. В какой-то степени действия ОДКБ являются ответным ходом на все противоречивое отношение Пашиняна к этой организации.

Эмиль Мустафаев: В Баку изначально расценили действия Еревана как попытку вовлечь в конфликт ОДКБ. Власти сразу же заявили, что у ОДКБ нет мандата вовлечения в конфликт, Баку сразу же предостерег Россию от вмешательства ОДКБ в конфликт с Арменией.

Примечательным оказалось также заявление по итогам переговоров Лаврова и Мамедъярова, где говорилось, что «урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается исключительно ОБСЕ».

Случившееся в связи с данной ситуацией в ОДКБ — вообще нонсенс. Ереван обращается в организацию, запрашивает экстренное заседание, блок объявляет его, но спустя несколько часов мы узнаем, что оно «перенесено». На самом же деле, оно просто было отменено. И это серьезный имиджевый удар по новым властям Армении. Я думаю, решение было принято Россией, Казахстаном, Беларусью, Киргизией — все эти страны наши союзники.

И невозможно представить, чтобы в азербайджанского солдата стрелял по ту сторону линии фронта, скажем, белорус или казах. Никогда! То есть, Армения получила по линии блока серьезную пощечину, не сумев добиться поставленной цели. А до этого у Еревана был серьезный провала на европейском треке — резолюции, заявления Европарламента, решения французских судов по отмене «хартий» дружбы между французскими городами и теми, что находятся под оккупацией. Это произошло в результате проделанной Азербайджаном за последние годы колоссальной работы на дипломатическом поле.

Но, с другой стороны, как я уже сказал выше, произошедшее в ОДКБ дает премьеру Армении карт-бланш для того, чтобы окончательно отвернуться от Москвы. Сейчас сложно сделать какие-то прогнозы. Более того, я не исключаю, что силы, стоящие за Пашиняном, могут в конечном счете отвернуться от него. Потому что уже сегодня днем Ереван устами своего посла вновь попросил Москву и ОДКБ помочь урегулировать конфликт с Баку. Оставила ли Москва Армению наедине с Азербайджаном — это станет ясно, если ситуация не разрешится в ближайший день-два.

Турция активно поддержала Азербайджан в последних событиях, что естественно не понравилось Кремлю. Насколько возможен конфликт между двумя странами и новое ухудшение отношений Турции и Росиии из-за этих событий?

Ильгар Велизаде: Для Кремля позиция Турции в этом вопросе не новость. (Реджеп) Эрдоган и (Мевлют) Чавушоглу неоднократно обсуждали карабахский конфликт со своими российскими коллегами, и они всегда высказывались в пользу Азербайджана. Этот инцидент не повлиял на позицию Турции, и открытая поддержка Азербайджана является продолжением политической линии Турции на протяжении всего конфликта. Ни для кого эта новость не была сюрпризом. Каких-то действий Москвы в отношении Анкары из-за этой позиции ожидать не приходится. Скорее всего, эта позиция ляжет в основу более жесткого отношения Анкары к вопросу карабахского урегулирования. Это прерогатива турецкой стороны. На соотношение сил в этом регионе это никак не повлияет, оно складывалось давно.

Эмиль Мустафаев: Иначе и не могло быть. Турция первой отреагировала на провокацию Армении, призвав Ереван одуматься. Это очень жесткое заявление. Сразу после него глава армянского МИД созвонился с Лавровым, а спустя несколько часов на Смоленской выступили с заявлением, где косвенно ответили Турции, призвав воздержаться от подобных заявлений. Спустя несколько часов министр Чавушоглу в своем Твиттере публикует видео с гимнами двух братских стран, которое сопровождает комментарием «мы готовы пожертвовать жизнями ради Азербайджана». Это очень серьезная поддержка, мы благодарим Турцию за это.

Что касается вероятного ухудшения отношений между Анкарой и Москвой, то открытого конфликта не будет. Ереван, безусловно, делает ставку на конфликт между Турцией и Россией, мы помним радостные заявления властей этой страны в период обострения между Москвой и Анкарой в 2015 году. Но все это оказалось тщетно, Турция и Россия сумели преодолеть кризис, в том числе при посредничестве президента Алиева.

Важно понимать, что существует проблема между Россией и Пашиняном. У России нет проблем с Арменией. Россия исторически рассматривала Армению в качестве своего форпоста в регионе, там есть военная база, и достаточно рычагов для того, чтобы сместить революционного премьера с власти.

При этом Азербайджан надеется, что Россия все же надавит на Ереван в вопросе возвращения оккупированных земель. Иначе стабильности в регионе не будет никогда. А дестабилизация невыгодна никому. Мы не претендуем на чужое — мы хотим вернуть то, что исторически принадлежит нам.

Анар Гусейнов

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