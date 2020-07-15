Языковой омбудсмен резко раскритиковал скандальный законопроект Бужанского

Лидия Мартынова

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Языковой омбудсмен Тарас Креминь, заявивший, что в Украине запустят массовые курсы по изучению украинского языка, резко раскритиковал законопроект «слуги народа» Максима Бужанского, который может отменить переход школ на изучение предметов на государственном языке.

«Обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению на государством языком в учебных заведениях», — пишет Тарас Креминь на своей страничке в соцсетях и добавляет, что инициатива «слуги народа» направлена на существенные изменения в законодательстве и сузит сферу применения украинского языка в образовательном процессе.

Он также напомнил, что законопроект не поддержали ни в Минобразовании, ни в профильном парламентском комитете.

Кстати, ряд депутатов из фракции партии «Слуга народа» также не поддерживают инициативу коллеги Бужанского — в соцсети распространяется заявление с хэштегом #єдинадержавна. В нем, в частности, говорится, что нардепы полностью осознают тот факт, что развитие и распространение государственного украинского языка в системе образования является залогом общенационального согласия и единения украинского общества в той же мере, что и ценности демократии и верховенство права.

«Без защиты этих базовых составляющих общественного единства прогресс в Украине невозможен», — подчеркивают нардепы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Тарас Креминь был назначен уполномоченным по защите государственного языка 8 июля. Такое решение принял Кабинет министров.