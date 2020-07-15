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Москва и Минск готовятся возобновить транспортное сообщение между странами

Москва и Минск готовятся возобновить транспортное сообщение между странами

Россия продолжает мониторинг ситуации по коронавирусу и пока не называет точные сроки возобновления транспортного сообщения с Белоруссией, но это может произойти в ближайшее время. Об этом, как передает РИА «Новости», рассказал белорусский премьер Роман Головченко.

После встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным, он отметил, что «в Москве просят подождать официального решения».

Ранее российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что границы между странами откроют этим летом. В свою очередь, посол Белоруссии Владимир Семашко говорил, что речь может идти о конце июля — начале августа.

Напомним, из-за распространения коронавируса, Москва остановила свободное пересечение границ страны с 16 марта. Белоруссия же не стала вводить ограничения на передвижение граждан. В стране решили бороться с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты.

Число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 155 и достигло 65 269. Скончались шесть пациентов, всего умерших 474.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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