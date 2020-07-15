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На границе Армении и Азербайджана установилось затишье, сбиты два дрона

На границе Армении и Азербайджана установилось затишье, сбиты два дрона

На северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы сохраняется относительное спокойствие, за ночь средства артиллерии не применялись. Об этом сообщает сегодня утром, 15 июля, пресс-служба Минобороны Армении.

До установления относительного затишья, по данным армянского военного ведомства, были сбиты два ударных беспилотных летательных аппарата противника. «В период с 22.20 до 23.00 (14 июля) подразделения Вооружённых сил Армении поразили два ударных беспилотника противника, части которых упали в промежуточной между боевыми позициями зоне», — указали в Минобороны.

Как сообщало ИА Newstes, Министерство обороны Армении опубликовало 14 июля видео удара армянских ВС по азербайджанскому беспилотному летательному аппарату (БПЛА) Hermes 900 израильского производства, который считается одним из самых мощных в мире в своем классе. Пресс-служба армянского военного ведомства сообщила, что подразделение ПВО республики поразило БПЛА противника, который выполнял задачи системы управления огня. На кадрах видно, как дрон подлетает к армянским позициям, однако считаные секунды спустя его сбивают из наземных систем ПВО.

Основным поставщиком боевых дронов для ВС Азербайджана является Израиль. Именно с этой ближневосточной страной Баку за последние годы расширил сотрудничество в военно-технической сфере наиболее высокими темпами. В крупнейшей закавказской республике действуют предприятия по сборке БПЛА по израильским лицензиям. В ходе четырёхдневной войны в зоне карабахского конфликта (2—5 апреля 2016 года) азербайджанская армия, воздержавшись от применения боевых самолётов, широко использовала израильские БПЛА для ударов по позициям и объектам армянских войск. По данным Еревана, во время апрельской войны и до нынешнего вооружённого конфликта на северо-восточном участке границы с соседней республикой Баку потерял более 10 разведывательных и ударных дронов только в результате задействования армянской стороной зенитно ракетных комплексов «Оса-АК».

Напомним, в минувшее воскресенье на границе двух закавказских республик, в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана, произошёл крупный вооружённый инцидент. По версии армянского военного ведомства, азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны азербайджанские военные, оставив автомобиль, вернулись на свои позиции, после чего противник открыл артиллерийский огонь, попытавшись захватить армянский опорный пункт. Однако ответным огнём азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе. Минобороны Азербайджана сообщило об одиннадцати погибших военных со своей стороны. Армения признала гибель четырёх военнослужащих.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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