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На Волыни разрешили работу детсадов и санаториев и возобновляют транспортное сообщение

На Волыни разрешили работу детсадов и санаториев и возобновляют транспортное сообщение

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Волынская область, входящая в пятерку пандемических регионов в Украине, ослабляет карантин — соответствующее решение 15 июля приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.


Так, в регионе будут разрешены пассажирские перевозки межобластного, междугороднего, пригородного сообщения, а также откроются дошкольные заведения, сообщает Волынская областная администрация.

Кроме того, отменены ограничения в работе баз отдыха и санаториев. Условие — обязательное соблюдение требований, установленных главным санврачом Украины.

По данным властей, в течение последней недели в области наблюдается тенденция к снижению заболеваемости — количество инфицирований за последнюю неделю уменьшилось на 30%, а средний показатель в области уменьшился до 28,3 на 100 тыс. населения.

А на Ровенщине областная комиссия рекомендовала районным/городским комиссиям рассмотреть вопрос о возобновлении работы ресторанов, кафе и баров в помещениях (в настоящее время они работают только на открытых площадках).

Также разрешили работу заведений культуры и кинотеатров (при условии заполнения залов не более 50%), сообщает Ровенская ОГА.

Напомним, во Львове также принято решение об ослаблении карантина — с 17 июля там восстанавливают работу всех детских садов. А в Полтавской области, напротив, запретили работу Сорочинской ярмарки.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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