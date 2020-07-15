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"Независимый технократ": Зеленский отчитался перед главой МВФ Георгиевой о будущем главе Нацбанка

"Независимый технократ": Зеленский отчитался перед главой МВФ Георгиевой о будущем главе Нацбанка

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В связи с обеспокоенностью членов правления Международного валютного фонда из-за отставки бывшего главы НБУ Якова Смолия президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.


Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

В разговоре глава государства подчеркнул, что сотрудничество с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для Украины.

«Мы высоко ценим всестороннюю поддержку, которую оказывает МВФ в этот сложный для нашей страны период», — сказал Владимир Зеленский.

Также президент отметил, что провел встречи с представителями коммерческих и государственных банков и сформировал короткий список кандидатов на должность главы Национального банка, которые ему предложили представители банковского сектора. Он заверил, что до конца недели предложит парламенту кандидатуру председателя НБУ.

«Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины», — подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский выразил убеждение, что НБУ совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, что будет служить залогом макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования в Украине.

«Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, что может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора», — заявил президент.

При этом глава государства отметил, что основными критериями выбора кандидатуры является профессионализм, честность и безупречная репутация.

Помимо этого, Владимир Зеленский заверил Кристалину Георгиеву в твердом желании Украины продолжать сотрудничество с МВФ и отметил, что принятый закон о банковской деятельности является прямым свидетельством этого стремления.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что внезапная отставка главы Национального банка Якова Смолия не окажет серьезного влияния на отношения Украины с международными партнерами: Кабинет министров продолжит сотрудничество с МВФ и Европейским союзом.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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