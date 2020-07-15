Обеспокоенный Тегеран предложил Еревану и Баку своё посредничество
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провёл накануне вечером, 14 июля, отдельные телефонные переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым. Глава иранской дипломатии предложил своим коллегам помощь в урегулировании вооружённого конфликта на границе двух закавказских республик. Об этом сообщает государственное информагентство IRNA.
В администрации президента Ирана также дали оценку резкому обострению между Арменией и Азербайджаном, назвав его угрозой стабильности в регионе. Глава президентской администрации Махмуд Ваези заявил, что пограничный конфликт соседей Исламской Республики угрожает интересам самих Армении и Азербайджана, а также региональной стабильности в целом, что в Тегеране «вызывает беспокойство».
Напомним, в минувшее воскресенье, 12 июля, на границе двух закавказских республик, в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана, произошёл крупный вооружённый инцидент. По версии армянского военного ведомства, азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны азербайджанские военные, оставив автомобиль, вернулись на свои позиции, после чего противник открыл артиллерийский огонь, попытавшись захватить армянский опорный пункт. Однако ответным огнём азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе. За последние 72 часа Минобороны Азербайджана сообщило об одиннадцати погибших военных со своей стороны. Армения признала гибель четырёх военнослужащих. Обе стороны заявляют о нанесении противнику серьёзного урона в живой силе и технике, уничтожении огневых точек и командных пунктов. Армянские СМИ утверждают о занятии вооружёнными силами республики новых боевых позиций на границе с Азербайджаном.