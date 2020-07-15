Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Обеспокоенный Тегеран предложил Еревану и Баку своё посредничество

Обеспокоенный Тегеран предложил Еревану и Баку своё посредничество

Обеспокоенный Тегеран предложил Еревану и Баку своё посредничество

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провёл накануне вечером, 14 июля, отдельные телефонные переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым. Глава иранской дипломатии предложил своим коллегам помощь в урегулировании вооружённого конфликта на границе двух закавказских республик. Об этом сообщает государственное информагентство IRNA.

«После недавних столкновений азербайджанских и армянских сил министр иностранных дел Ирана в ходе отдельных телефонных разговоров с министрами Азербайджана и Армении заявил о готовности Исламской Республики содействовать окончанию напряжённости, призвав стороны к сдержанности и посоветовав начать переговоры по мирному устранению противоречий», — сообщили в МИД ИРИ.

В администрации президента Ирана также дали оценку резкому обострению между Арменией и Азербайджаном, назвав его угрозой стабильности в регионе. Глава президентской администрации Махмуд Ваези заявил, что пограничный конфликт соседей Исламской Республики угрожает интересам самих Армении и Азербайджана, а также региональной стабильности в целом, что в Тегеране «вызывает беспокойство».

«Политическое решение вопроса с учётом интересов обеих стран и их территориальной целостности — единственный выход из кризиса, — отметил Ваези. — Исламская Республика Иран, не колеблясь, окажет любую помощь в этом отношении, учитывая её посредничество в прошлом и добрососедские отношения с Арменией и Азербайджаном».

Напомним, в минувшее воскресенье, 12 июля, на границе двух закавказских республик, в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана, произошёл крупный вооружённый инцидент. По версии армянского военного ведомства, азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны азербайджанские военные, оставив автомобиль, вернулись на свои позиции, после чего противник открыл артиллерийский огонь, попытавшись захватить армянский опорный пункт. Однако ответным огнём азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе. За последние 72 часа Минобороны Азербайджана сообщило об одиннадцати погибших военных со своей стороны. Армения признала гибель четырёх военнослужащих. Обе стороны заявляют о нанесении противнику серьёзного урона в живой силе и технике, уничтожении огневых точек и командных пунктов. Армянские СМИ утверждают о занятии вооружёнными силами республики новых боевых позиций на границе с Азербайджаном.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши и предложили забрать Львов
Пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши и предложили
Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки
Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки
Юный скифский воин оказался девушкой
Юный скифский воин оказался девушкой
В Москве число ипотечных сделок в I полугодии упало на 10%
В Москве число ипотечных сделок в I полугодии упало на 10%
ЛДПР не поддержит поправки о многодневном голосовании
ЛДПР не поддержит поправки о многодневном голосовании
Россиянам предложили платить за найденную просрочку в магазинах
Россиянам предложили платить за найденную просрочку в магазинах
Поклонники подозревают, что Натали Портман ждет третьего ребенка
Поклонники подозревают, что Натали Портман ждет третьего ребенка
Эрмитаж и Русский музей вновь открылись для посетителей
Эрмитаж и Русский музей вновь открылись для посетителей
Живого мужчину посчитали мертвым и не хотели выпускать из морга
Живого мужчину посчитали мертвым и не хотели выпускать из морга
Иран признал новый этап распространения коронавируса
Иран признал новый этап распространения коронавируса
В Новгородской области более 100 школ и колледжей получат новую технику в 2020 году
В Новгородской области более 100 школ и колледжей получат новую
В Северной Осетии открылись 66 дежурных групп в 45 детских садах
В Северной Осетии открылись 66 дежурных групп в 45 детских садах

Топ на сегодня

Минск прокомментировал ситуацию на азербайджано-армянской границе
Минск прокомментировал ситуацию на азербайджано-армянской границе
Мясников попал в сочинский «компот из тел» и назвал идиотизмом действия властей
Мясников попал в сочинский «компот из тел» и назвал идиотизмом
В Черногории возобновятся протестные крестные ходы
В Черногории возобновятся протестные крестные ходы
Елена Летучая, Гарик Харламов, Маша Федорова и другие гости на дне рождения Ляйсан Утяшевой
Елена Летучая, Гарик Харламов, Маша Федорова и другие гости на дне
Велма из «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой
Велма из «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой

Еще по теме

Лавров обсудил события в Карабахе с главами МИД Армении и Азербайджана
Глава МИД Ирана предупредил США о последствиях отказа от «ядерной сделки»
Глава МИД Ирана после Стамбула поспешил в Москву: «Соседи — наш приоритет»
Лавров призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь