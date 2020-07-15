Путин и Меркель обсудили борьбу с коронавирусом

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

"Затронут также ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.