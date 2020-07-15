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Путин и Меркель обсудили борьбу с коронавирусом

Путин и Меркель обсудили борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

"Затронут также ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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