Путин и Меркель обсудили борьбу с коронавирусом
Сегодня, 21:48 Лидия Мартынова
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронут также ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
По материалам: ria.ru