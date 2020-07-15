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Разведчик рассказал, как россияне годами пытались «взорвать» Крым

Разведчик рассказал, как россияне годами пытались «взорвать» Крым

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

РФ планировала захват Крыма еще с 1992 года. Об этом в интервью «ФАКТАМ» сказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.


«Такие сведения поступали постоянно. Скажу больше. Россияне с 1992 года планировали забрать Крым. Я это хорошо знаю, потому что в то время был куратором по Крыму от спецслужб», — заявил Маломуж.

По его словам, спецслужбы РФ задействовали местные элиты, финансовые структуры, а также бизнес и криминальные группировки.

«В 1993 году под влиянием России началась подготовка к референдуму о выходе Крыма из состава Украины. На плебисцит удалось наложить мораторий. Но главе Русской общины Крыма Юрию Мешкову и его сторонникам удалось добиться суверенитета для автономии. Последствия этого шага стали катастрофическими — многие процессы, в том числе и кадровые назначения силовиков на полуострове, происходили без согласования с центральной властью Украины», — вспоминает бывший разведчик.

Он утверждает, что Мешков намеревался ввести в Крыму рублевую зону. На полуострове массово появлялись пророссийские общественно-политические организации.

«Нужно было действовать безотлагательно. Решено было провести спецоперацию и арестовать всех пророссийских политиков, включая Юрия Мешкова. Прибывший на полуостров спецназ из Киева задержал 267 человек. В 1995 году Верховная Рада отменила конституцию Крыма, преобразовав его в Автономную республику Крым в составе Украины и упразднила пост президента, который на тот момент занимал Мешков», — говорит Маломуж.

При этом ситуация в Крыму была далека от стабильной. В 1996 году РФ попыталась спровоцировать конфликт на этнической почве.

«Он начался из-за драки на рынке, в ходе которой погиб парень-татарин. После этого многотысячная колонна крымских татар собрались идти протестовать в Симферополь. Во главе колонны шли Мустафа Джамилев и Рефат Чубаров. Мы БТРами перекрыли дорогу протестующим, которые отказались от переговоров. Пришлось дать несколько автоматных очередей в воздух. После этого крымские татары делегировали своих представителей для переговоров. Кровопролитных столкновений на этнической почве удалось избежать», — рассказывает экс-руководитель Службы внешней разведки.

Он заявляет, что о предстоящей в 2014 году попытке захвата Крыма разведке также было известно.

«Но тут было очень важно, как поведут себя в такой ситуации первые лица государства. В прежние годы нам удавалось поломать планы России аннексировать полуостров. В 2014 году, увы, на опережение никто не сработал. Либо из-за полной безответственности и халатности, либо речь может идти о государственной измене», — считает Маломуж.

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ пригрозили уголовной ответственностью политикам из Украины, которые требуют прекращения оккупации Крыма.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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