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Сенатор предупредил о новых попытках вмешательства в дела России

Сенатор предупредил о новых попытках вмешательства в дела России
После неудачи при организации попыток вмешательства в процесс по голосованию по поправкам в конституцию оппоненты России будут прорабатывать более изощренные планы против РФ, заявил в среду глава комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Сенатор на пленарном заседании представил ежегодный доклад о попытках вмешательства в дела РФ, отдельный раздел был посвящен голосованию по внесению изменений в Основной закон страны.

# Политика
По материалам: ria.ru

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