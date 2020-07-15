Сенатор предупредил о новых попытках вмешательства в дела России

Анастасия Иванова

После неудачи при организации попыток вмешательства в процесс по голосованию по поправкам в конституцию оппоненты России будут прорабатывать более изощренные планы против РФ, заявил в среду глава комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Сенатор на пленарном заседании представил ежегодный доклад о попытках вмешательства в дела РФ, отдельный раздел был посвящен голосованию по внесению изменений в Основной закон страны.