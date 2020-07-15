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Суд по делу Горана Чирича перенесен на неопределенный срок

Суд по делу Горана Чирича перенесен на неопределенный срок

Суд по делу сербского добровольца Горана Чирича, которому угрожает выдача в Сербию по запросу Интерпола, перенесен по просьбе самого Горана, сообщил ИА Newstes руководитель КПЦ «Война и мир» Андрей Седлов.

«Вчера, 14 июля, состоялось слушание по делу Горана Чирича, которое мы все так долго ждали. В настоящее время решением суда рассмотрение перенесено до предоставления услуг переводчика по просьбе самого Горана. Это вполне логичное решение, так как формулировки суда и вопросы, которые задаются прокуратурой, достаточно сложны для понимания, а Горан не очень хорошо говорит по-русски. Так что присутствие переводчика на данном процессе необходимо. Суд пошел на встречу и перенес заседание. Даты следующего суда нам, к сожалению, пока неизвестны», — сказал Андрей Седлов.

Он отметил, что на заседании суда присутствовал полномочный представитель по правам человека по Краснодарскому краю, а также представитель партии Захара Прилепина «За правду» Евгений Мефедов.

«Будем надеяться, что в предстоящем слушании суд примет к сведению доводы защиты, в том числе информацию о приговорах в отношении ребят, которые проходили службу в ЛДНР и были осуждены у себя на родине», — отметил Седлов.

Как сообщало ИА Newstes, в СИЗО Ростова длительное время содержится сербский доброволец Горан Чирич, задержанный по запросу Интерпола на границе ДНР и России в 2019 году. Сербия потребовала его выдачи из-за якобы совершенного им преступления — «злоупотребления положением должностного лица», что следует из запроса сербской стороны. Есть все основания полагать, что это обвинение в злоупотреблении является всего лишь поводом для требований экстрадиции ополченца с его последующим осуждением на родине за участие в ополчении. Тем более, что предупреждения о возможности ареста за участие в ополчении в случае выезда в Сербию Чирич получал задолго до своего задержания. В мае Ростовский областной суд отказался удовлетворить жалобу Чирича относительно его выдачи Сербии. Суд счел законными основания для его экстрадиции, не приняв во внимание доводы защиты о том, что в Сербии Чирич может преследоваться за участие в войне на Донбассе.

Кристина Мельникова
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# Политика
По материалам: eadaily.com

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