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Трамп подписал закон об ответственности Китая за ситуацию в Гонконге

Трамп подписал закон об ответственности Китая за ситуацию в Гонконге

Президент США Дональд Трамп подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности «за его действия по оказанию давления на народ Гонконга», сообщает РИА «Новости».

Принятый в США закон «Об автономии Гонконга» предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая.

«Этот закон дает моей администрации мощные новые инструменты для привлечения к ответственности лиц и организаций, причастных к уничтожению свободы Гонконга», — добавил американский лидер.

Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания четырех видов преступлений, совершаемых в Гонконге, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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