У берегов оккупированного Крыма нашли трех детенышей дельфинов с ножевыми ранениями

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Оккупанты в Крыму продолжают наносить своими действиями ущерб не только экологии украинского полуострова, но и обитателям моря.

Так, волонтеры Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» сообщили, что недавно нашли у берегов Крыма детенышей дельфинов с ножевыми ранениями, пишет «Крым.Реалии».

По их данным, недавно у Херсонеса был найден самец азовки с колото-резаными ранами, до этого были еще два похожих случая.

«29 июня раненый детеныш азовки был найден в акватории Балаклавы. При осмотре было выявлено наличие разреза на вентральной поверхности тела под грудным плавником, при этом линейная форма раны и ровные края указывали на то, что она была нанесена воздействием острого плоского колюще-режущего оружия. 2 июля еще один детеныш азовки был найден в поселке Новый Свет с аналогичным увечьем», — сообщили волонтеры.

Отмечается, что детеныши дельфинов находились в хорошей физической форме и погибли из-за нанесенных ран.

«Единственными людьми, которые тесно контактируют с этим видом, являются рыбаки (азовка преобладает над остальными китообразными по количеству приловов в сети ввиду своих особенностей питания), а нанести увечья запутавшимся животным в ходе выборки сетей очень просто», — говорится в сообщении.

Волонтеры отмечают, что попустительство со стороны «властей» и пренебрежение правилами обращения с дельфинами приводят к тому, что на временно оккупированном полуострове уничтожают новое поколение животных, занесенных в Красную книгу.

Несмотря на то, что волонтеры информируют надзорные структуры оккупантов о каждой находке, состав преступления не устанавливается.

Ранее в центре сообщили, что 2020 год бьет рекорды по количеству выбросов китообразных в Крыму.

Напомним, что в прошлом году ученые заявили о резком сокращении популяции дельфинов в Черном море. По некоторым данным, только зафиксированных случаев гибели дельфинов у берегов Крыма в прошлом году было больше сотни.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сентябре прошлого года ученые Центра «Безмятежное Море» в Крыму заявили о гибели шести дельфинов в Судакском районе в течение недели. Причиной их гибели стало превышение в водах возле полуострова тяжелых металлов и ртути.