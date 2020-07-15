В Госдуму внесли проект закона о сокращении оснований изъятия детей

Влада Некрасова

Изъять ребенка из семьи в России можно будет только на основании решения суда о лишении или ограничении родительских прав — это предусматривает пакет законопроектов, который на рассмотрение Госдумы внесла группа сенаторов. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает, что принудительное разлучение ребенка с родителями будет осуществляться только при виновном поведении родителей на основании вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав или об их ограничении судебным приставом-исполнителем с участием органа опеки и лица, которому передается ребенок.

Законопроект также устанавливает исчерпывающий перечень из 11 оснований для признания ребенка оставшимся без попечения родителей, а также точный перечень документов, подтверждающих эти основания.

Кроме того, устанавливается, что ограничение родительских прав не будет распространяться на родителей в случае отсутствия с их стороны вины, например при болезни.

«Указанная мера связана с отобранием ребенка, но при этом сохраняется возможность контактов родителя с ребенком, если суд прямо не запретит это общение в своем решении. Объем ограничения родительских прав устанавливается судом. В случае ограничения родительских прав в связи с хроническим алкоголизмом, подтвержденным медицинским документом, суд может обязать родителя пройти курс лечения от алкоголизма, при соблюдении соответствующей обязанности родитель сможет восстановить родительские права», — пояснила глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию положений Семейного кодекса Елена Мизулина.

Она отметила, что законопроект прямо запрещает вхождение органам опеки в жилье для проверки бытовых условий проживания ребенка, факта отсутствия у него попечения родителей без согласия жильцов.

По ее словам, в пакет вошли три законопроекта. Основной законопроект — о поправках в Семейный кодекс — содержит 112 поправок в 69 из 170 статей кодекса, дополняет его двумя новыми главами и 27 новыми статьями.