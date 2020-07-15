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В Совфеде выявили новый случай коронавируса

В Совфеде выявили новый случай коронавируса
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ. Архивное фото

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. У одного из сенаторов получен положительный тест на коронавирус, он лечится дома с прошлой недели, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

"У одного из сенаторов на прошлой неделе тест дал положительный результат, он лечится дома, чувствует себя хорошо", - сказал он.
# Политика
По материалам: ria.ru

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