В Совфеде выявили новый случай коронавируса

Алексей Вольцев

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ. Архивное фото

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. У одного из сенаторов получен положительный тест на коронавирус, он лечится дома с прошлой недели, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

"У одного из сенаторов на прошлой неделе тест дал положительный результат, он лечится дома, чувствует себя хорошо", - сказал он.