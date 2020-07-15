В Заксобрании Вологодчины обсудили поправки в закон об удаленной работе

Анастасия Иванова

Депутаты Заксобрания Вологодской области во вторник обсудили предложения по изменению Трудового кодекса (ТК) в части организации дистанционной работы на расширенном заседании фракции "Единая Россия" в региональном парламенте, сообщает пресс-служба Заксобрания.

В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов внесли в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании удаленной работы.

В заседании в Заксобрании приняли участие депутаты, представители общественности, профсоюзов, работодателей и правительства Вологодской области.

"Пандемия коронавируса обострила вопрос по дистанционной работе, с которой столкнулись многие граждане. Но при этом в Трудовом кодексе были прописаны далеко не все аспекты. И это нередко приводило к нарушению прав граждан. По оценкам, каждый четвертый россиянин, работающий на "удаленке", считает, что его права были нарушены", - отметил председатель Законодательного собрания области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.

Он добавил, что поправками уточняются такие определения, как "комбинированная" и "временная дистанционная работа". "Они предполагают организацию удаленной работы под контролем работодателя, либо возможность трудиться как на рабочем месте, так и, при необходимости, из дома", - подчеркнул Луценко.

Как отметил спикер регионального парламента, большая часть поправок направлена на защиту трудовых прав работников, в первую очередь, определяется время и условия перевода на дистанционную работу. Временный перевод будет возможен на основании, в том числе, и локальных актов предприятия, но только в исключительных случаях, когда существует угроза жизни и здоровью населения, а также по соглашению сторон.