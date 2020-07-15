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Вице-премьер Молдавии: Приднестровье накаляет обстановку

Вице-премьер Молдавии: Приднестровье накаляет обстановку

Вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Кристина Лесник встретилась с главой миссии ОБСЕ в Кишиневе Клаусом Нойкирхом. Консультации были посвящены динамике переговорного процесса по приднестровскому урегулированию и проблемам, с которыми сталкиваются стороны.

Накануне политический представитель РМ посетила Зону безопасности, где Тирасполем были установлены дополнительные КПП. Молдавские власти считают их незаконными и требуют их незамедлительной ликвидации, как элемента напряженности и инструмента ограничения свободы передвижения граждан.

«Вопрос ликвидации незаконных приднестровских постов, установленных во время пандемии, постоянно стоит на повестке дня. Так, общая оценка ситуации показывает, что положительный капитал, накопленный с течением времени в вопросе приднестровского урегулирования, деградирует, ситуация находится в новой негативной и тревожной области, особенно в сфере прав человека», — заявила Лесник.

Она неоднократно подчеркивала, что незаконные посты не являются санитарными постами, как говорят в Тирасполе, а предварительная оценка рисков свидетельствует о том, что эти посты не помогают диалогу между Кишиневом и Тирасполем.

Лесник также отдельно остановилась на проблематике отдельных случаев, связанных с «репрессивными мерами», применяемыми приднестровским властями.

Кишинев настаивает на том, чтобы миссия ОБСЕ продолжала осуществлять мониторинг на местах и ​​оперативно реагировать на ситуации, которые могут обостриться из-за ухудшения диалога и односторонних действий со стороны Тирасполя.

Напомним, молдавская оппозиция считает, что власти Приднестровья используют ситуацию с пандемией коронавируса для того, чтобы укрепить свои границы новыми КПП, что Тирасполь не ликвидирует дополнительные санитарно-эпидемиологические посты даже после того, как опасность распространения заболевания отступит. Они обвинили своего президента Игоря Додона в том, что он недостаточно активен в решении этого вопроса, а также в целом по делу реинтеграции страны.

ИА Newstes сообщало, что изначально функционировал 31 пост, после отмены в Приднестровье режима ЧП их число сократили вдвое. Проблема свободы передвижения будет включена в повестку встречи Додона и приднестровского лидера Вадима Красносельского, которая намечена на конец июля.

Ранее Красносельский подчеркивал, что говорить о полном снятии временно развернутых карантинно-санитарных постов можно будет после того, как эпидемиологическая обстановка в обеих республиках будет благополучной.

МИД Приднестровья предыдущие жалобы по этому поводу Кристины Лесник в представительство ОБСЕ назвал «очередным эмоциональным всплеском».

Как отмечает внешнеполитическое ведомство, Кишинев пытается спекулировать на том, что власти республики предпринимают необходимые меры для защиты здоровья своих граждан на фоне того, что «действующий премьер-министр РМ и лидеры оппозиции публично в унисон признают катастрофическое положение по причине неконтролируемого распространения пандемии».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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