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Алексей Плотников будет исполнять обязанности главы ВФЛА с 29 июля

Алексей Плотников будет исполнять обязанности главы ВФЛА с 29 июля
Алексей Плотников будет исполнять обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с 29 июля, сообщается на сайте ВФЛА.

Президент ВФЛА Евгений Юрченко в понедельник объявил об уходе со своего поста, который он занимал с 28 февраля.

В четверг состоялось заседание президиума федерации, на котором первый вице-президент ВФЛА Плотников подтвердил факт добровольного снятия полномочий президента ВФЛА Юрченко с 28 июля.


"Согласно пункту 6.20 устава Всероссийской федерации легкой атлетики, с 29 июля обязанности президента ВФЛА будет исполнять первый вице-президент федерации Алексей Плотников", - говорится в сообщении.


ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics, ранее - IAAF) из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. В марте текущего года World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов (5 из них условно) за допущенные прежним руководством организации нарушения и объявила, что будет выдавать российским легкоатлетам нейтральный статус для участия в международных соревнованиях только после выплаты штрафа. 2 июля World Athletics подтвердила, что ВФЛА не выплатила штраф, и сообщила, что общая сумма штрафа составляет 6,31 миллиона долларов. Вопрос о выдаче нейтрального статуса должен быть рассмотрен в конце июля.

Отмечается, что члены президиума обсудили статус коммуникаций ВФЛА с World Athletics. "В связи со сложившейся в ВФЛА ситуацией было принято решение подготовить и направить в адрес Всемирной легкоатлетической ассоциации соответствующее обращение", - говорится в сообщении.

Также президиум поручил вице-президенту Станиславу Бирюкову до 22 июля проработать календарь ВФЛА с учетом существующих требований региональных подразделений Роспотребнадзора и текущей эпидемиологической ситуации в регионах.

# Политика
По материалам: ria.ru

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