Бургомистр: В Берлине есть районы, где немецкое правосудие уже не действует
Заместитель мэра берлинского района Нойкёльн Фалько Леке из правящего Христианско-демократического союза подверг критике мусульманские районы в столице Германии, где немецкое правосудие уже не действует.
По мнению Леке, подобное положение дел является фатальной ошибкой правительства Берлина. В интервью порталу tichyseinblick.de чиновник сказал:
По мнению Леке, «вы можете сопротивляться государственным мерам, но вы не можете избить полицейского».
Русскоязычный телеграм-канал «Новости из Германии» уточняет, что берлинский административный район Нойкёльн известен засильем мигрантов с Ближнего Востока.
ИА Newstes дополняет, что в 2018 году в Нойнкёльне прошли беспрецедентные по масштабам похороны криминального авторитета из apaбcкoгo клaнa. 36-летний мигрант из Ливана Нидал Раби был застрелен в нойкёльнском парке в результате межклановых разборок на почве продажи кокаина. На прощание с убитым на кладбище пришло до 2 тысяч мусульман. Из-за внушительного людского потока полиции пришлось перекрыть автомобильное движение.