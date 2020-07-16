Бургомистр: В Берлине есть районы, где немецкое правосудие уже не действует

Лидия Мартынова

Заместитель мэра берлинского района Нойкёльн Фалько Леке из правящего Христианско-демократического союза подверг критике мусульманские районы в столице Германии, где немецкое правосудие уже не действует.

По мнению Леке, подобное положение дел является фатальной ошибкой правительства Берлина. В интервью порталу tichyseinblick.de чиновник сказал:

«Мы постоянно осознаём, что определённые слои населения не только игнорируют наше верховенство закона, конституционные органы, но и полицию, государственные учреждения или аварийные службы, нападают на них».

По мнению Леке, «вы можете сопротивляться государственным мерам, но вы не можете избить полицейского».

«Если это происходит в какой-то среде, то у меня складывается впечатление, что у нас есть свободные от права места», — заявил берлинский чиновник.

Русскоязычный телеграм-канал «Новости из Германии» уточняет, что берлинский административный район Нойкёльн известен засильем мигрантов с Ближнего Востока.

«Криминальные мусульманские кланы держат здесь целые улицы под своим контролем, и полиция рискует там появляться только усиленными нарядами. Нередко криминальные элементы приезжают за социальной помощью на шикарных автомобилях с часами марки Rolex на руке. Чиновники же предпочитают не замечать мошенничества с социальной помощью, дабы не быть обвинёнными в нетолерантности к так любимым лево-зелёными мигрантам», — констатирует телеграм-канал.

ИА Newstes дополняет, что в 2018 году в Нойнкёльне прошли беспрецедентные по масштабам похороны криминального авторитета из apaбcкoгo клaнa. 36-летний мигрант из Ливана Нидал Раби был застрелен в нойкёльнском парке в результате межклановых разборок на почве продажи кокаина. На прощание с убитым на кладбище пришло до 2 тысяч мусульман. Из-за внушительного людского потока полиции пришлось перекрыть автомобильное движение.