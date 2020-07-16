«Газпрому» не дадут продавать газ в России по рыночным ценам»

Влада Некрасова

В России индексируют цены на газ. Однако их рост не превысит планового, считают эксперты. Ранее в «Газпроме» заявляли о том, что экспорт уже не может поддерживать внутренние цены. Тем не менее тарифы остаются инструментом государственной политики, а «Газпром» — госкомпанией, замечают аналитики.

«На текущий момент при работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ. Это решение принято, в настоящий момент находится в стадии оформления», — заявил начальник управления департамента «Газпрома» Алексей Андреев в ходе телефонной конференции компании.

В то же время, заметил он, по тарифам на транспортировку решения регулятора еще нет: «Работа проводится, в установленные сроки сданы все заявки, представлены все материалы в регулирующие органы, представлены все необходимые пояснения, которые возникли в ходе рассмотрения данной заявки».

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач замечает, что, в первую очередь, индексация тарифов на газ связана с реализацией долгосрочных планов правительства в сфере регулирования цен, в частности, постепенной ликвидации перекрёстного субсидирования и повышения привлекательности внутреннего рынка для поставщиков газа.

Еще в конце прошлого года в «Газпроме» заявляли, что компании уже не хватает доходов от экспорта, чтобы субсидировать внутренние цены на газ. «Давайте будем честными по отношению друг к другу и признаемся, что вот эта „перекрестка“, когда мы за счет экспорта поддерживали внутренний рынок, — такой ситуации, наверное, уже больше не будет. Те цены в $ 400−500, которые мы когда-то видели, — какое-то поколение после нас, дай бог, увидит. Этой подушки больше нет. Я думаю, что до руководства министерств и ведомств это дойдет через некоторое время, они это осознают», — заявил на форуме «Газ России — 2019» заместитель начальника департамента экономической экспертизы и ценообразования «Газпрома» Виктор Яценко. Он заметил, что с 2014 года по 2019-й цены на газ выросли на 20%, а инфляция — на 57%, и НДПИ — на 60%. «Как вам экономика процесса, которая складывается? Уже не говорю, что с 2015 года не поднимались тарифы на транспортировку газа», — говорил представитель «Газпрома».

В этом году экспортные доходы российского холдинга вообще рухнули из-за снижения спроса и рекордного падения цен на газ в Европе. В январе—мае выручка упала почти на 53% - до $ 9,7 млрд. При этом объемы экспорта «Газпрома» соотносимы с объемами, продаваемыми компанией на внутреннем рынке.

С 1 июля ФАС планировала увеличить тарифы для населения на 3%, а для остальных потребителей — на 2,99%. Однако из-за пандемии коронавируса повышение цен отложили. Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев полагает, что плановым ростом тарифов естественных монополий все и ограничится.

«Вероятно, «Газпром» хотел бы большего увеличения тарифов, я слышал, что речь шла о 5%, но это будут все те же 3%, которые были заложены ранее, но отложены для смягчения последствий пандемии. Повышение тарифов на 3% укладывается в плановый рост тарифов естественных монополий в пределах формулы «инфляция минус», — говорит эксперт. Алексей Калачев отмечает, что при установлении и согласовании тарифов на газ и транспортировку должны учитываться интересы других поставщиков и потребителей — населения и промышленных предприятий.

«Это составная часть государственной социальной и экономической политики, а „Газпром“ — это госкомпания. Если он хочет рыночного ценообразования на внутреннем рынке, он должен прежде всего перестать быть государственной монополией: реформироваться, разделиться на конкурирующие подразделения по видам деятельности и провести их приватизацию. А иначе формирование полноценного рынка невозможно. Поскольку таких планов относительно „Газпрома“ нет, то тарифы будут регулируемыми и останутся инструментом государственной политики», — заметил аналитик ГК «ФИНАМ».