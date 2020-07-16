ГД рассмотрит проект о многодневном голосовании в третьем чтении 21 июля

Анастасия Иванова

Госдума приняла решение рассмотреть законопроект о многодневном голосовании в третьем чтении 21 июля, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщил ранее РИА Новости зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов, профильный комитет одобрил поправки о распространении практики трехдневного голосования на выборах всех уровней. Изменения, по его словам, были внесены к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Документ касается только тех членов избирательных комиссий, которые были назначены по предложению этих партий. Автором инициативы выступил занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев.