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Госдума отказалась снять с рассмотрения проект о трехдневном голосовании

Госдума отказалась снять с рассмотрения проект о трехдневном голосовании
Госдума отказалась снимать с рассмотрения проект с поправками о трехдневном голосовании на выборах в РФ.

С соответствующим предложением выступил депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов. По словам главы комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольги Савастьяновой, поправки в проект были внесены в соответствии с регламентом.

"В соответствии с регламентом Государственной думы при рассмотрении законопроекта во втором чтении, внесением поправок депутатов было изменено и название данного законопроекта... Законопроект подготовлен для рассмотрения на заседании", - сказала Савастьянова.


Олег Нилов, профильный комитет одобрил поправки о распространении практики трехдневного голосования на выборах всех уровней. Изменения, по его словам, были внесены к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Документ касается только тех членов избирательных комиссий, которые были назначены по предложению этих партий. Автором инициативы выступил занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев.
# Политика
По материалам: ria.ru

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