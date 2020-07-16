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Клишас не поддержал предложение ЦИК о переносе единого дня голосования

Клишас не поддержал предложение ЦИК о переносе единого дня голосования
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что не поддерживает предложение главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой перенести Единый день голосования, однако готов обсудить его.

"Моя позиция не поменялась. В переносе голосования с сентября нет особой необходимости. Но обсуждать можно любые варианты", - сказал Клишас РИА Новости.

Ранее Памфилова заявила, что считает сентябрь самым неудачным месяцем для проведения единого дня голосования. По ее мнению, в будущем его надо переносить, если выборы будут проходить в течение нескольких дней.

# Политика
По материалам: ria.ru

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