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Ливийские племена «подались» в Египет: Каир просят вмешаться

Ливийские племена «подались» в Египет: Каир просят вмешаться

Накануне, 15 июля, в Египет прибыла делегацию ливийских племён из Бенгази, лояльных Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, для обсуждения ситуации в раздираемой гражданской войной североафриканской стране. Как передаёт египетское государственное информагентство MENA, это произошло через несколько дней после того, как находящийся на востоке ливийский парламент (в Тобруке) попросил Каир «вмешаться в конфликт в случае необходимости».

Как отмечает издание Al-Ahram, встречи проходят за закрытыми дверями, информация о том, на каком уровне в крупнейшей арабской республике принимают представителей прохафтарских племён, отсутствует.

Как сообщало ИА Newstes, Вооружённые силы Египта готовят масштабное вторжение в соседнюю Ливию, где поддерживаемые Турцией формирования Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем продолжают наступление на город Сирт и авиабазу «Джуфра», которые находятся под контролем ЛНА Хафтара. По словам египетского генерала в отставке Махфуза Марзука, в последние несколько дней армия арабской республики проводит учения на суше и на море, и их масштабы, а также сценарии свидетельствуют о том, что Каир «серьёзно настроен перебросить силы в Ливию, если в этом возникнет необходимость».

Генерал-майор Алаа Эззедин, бывший директор Центра стратегических исследований (Каир), заявил в беседе с изданием The Arab Weekly, что подготовка к самым решительным сценариям действий крупнейшей арабской республики с её сильнейшими вооружёнными силами в регионе продолжается на всех уровнях — от небольших подразделений до полевых армий — с тех пор, как Турция ввязалась в межливийский конфликт.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил 20 июня, что его страна имеет законное право вмешиваться в дела Ливии, где формируется очаг террористической угрозы, и приказал армии подготовиться к выполнению миссий «в случае необходимости». «Любое прямое вмешательство египетского государства теперь приобрело международную легитимность», — отметил Абдель Фаттах ас-Сиси, добавив, что Египет сталкивается с прямыми угрозами от «террористических наёмников», поддерживаемых зарубежными странами.

Каир ранее призвал к прекращению огня в Ливии начиная с 8 июня в рамках выдвинутой президентом ас-Сиси инициативы. Другие поддерживающие командующего ЛНА Хафтара внешние силы, включая Россию, Францию, Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты, приветствовали это предложение. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, занявший сторону ПНС, отверг мирный план Каира и высказался за продолжение военной кампании в североафриканской стране до «полной победы над Хафтаром».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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