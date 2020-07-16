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МО Армении: Противник предпринял попытку диверсионного проникновения

МО Армении: Противник предпринял попытку диверсионного проникновения

Армянская сторона не понесла потерь в результате ночной диверсии азербайджанских военных на северо-восточном участке границы двух республик, где с 12 июля продолжаются бои. Об этом сообщает сегодня, 16 июля, пресс-служба Министерства обороны Армении.

Ранее Ереван сообщил об эскалации на армяно-азербайджанской границе и обстреле сёл из гаубицы. Ночью, в 03.40 по местному времени (02.40), находящиеся на передовой военнослужащие ВС Армении заметили передвижение противника. Перейдя к круговой обороне, армянские подразделения пресекли попытку диверсионного проникновения. После ожесточенного боя противник, понеся потери, был отброшен назад. Вслед за этим, согласно информации Минобороны Армении, азербайджанские военные в 04.20 начали артиллерийский обстрел сёл Айгепар и Мовсес в Тавушской области, используя гаубицу Д-30.

По данным на утро четверга, боестолкновения на границе продолжаются.

Напомним, в минувшее воскресенье на границе двух закавказских республик, в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана, произошёл крупный вооружённый инцидент. По версии армянского военного ведомства, азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны азербайджанские военные, оставив автомобиль, вернулись на свои позиции, после чего противник открыл артиллерийский огонь, попытавшись захватить армянский опорный пункт. Однако ответным огнём азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе. Минобороны Азербайджана сообщило об одиннадцати погибших военных со своей стороны. Армения признала гибель четырёх военнослужащих. Обе стороны заявляют о нанесении противнику серьёзного урона в живой силе и технике, уничтожении огневых точек и командных пунктов. Армянские СМИ утверждают о занятии вооружёнными силами республики новых боевых позиций на границе с Азербайджаном.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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